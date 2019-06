27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sauerlach Lkw-Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer eines Sattelzuges ist nach einem Unfall auf der Autobahn A 8 in der Nähe der Anschlussstelle Hofoldinger Forst in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er war ansprechbar, musste aber eine Weile ausharren, bis er befreit werden konnte. Der Unfall ereignete sich laut der Autobahnpolizei Hohenbrunn am Donnerstag gegen 13.25 Uhr. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Salzburg unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Pkw touchierte und in einem Waldstück landete. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz, die Autobahn musste wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden, bis der Verletzte abtransportiert war. Als die Vollsperrung aufgehoben wurde, reichte der Rückstau bis zum Autobahnkreuz München-Süd. Die Bergung der Ladung dauerte bis zum Abend an.