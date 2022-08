Von Michael Morosow, Sauerlach

Wie kann man sich einen Menschen vorstellen, der sein Geschäft "Brandner und Kneißl" nennt und darin Lederhosen verkauft? Welches Klischee man auch immer vor Augen hat, Michael Thalhammer entspricht keinem. Der Mann ist von Hals bis Fuß tätowiert, trägt auf dem Kopf nicht Hut mit Gamsbart, sondern ein Cap und seine Welt sind nicht die Berge, sondern das Meer, das den begeisterten Surfer seit jeher magisch anzieht. Wer seinen Laden in Sauerlach betritt, der spürt förmlich den Spagat zwischen Aloha-Feeling und dem Pfiff des Murmeltieres, deren Koexistenz denn auch das Credo des Geschäftsmannes ist. Auf einen Nenner gebracht hat der 45-jährige verheiratete Vater einer "pubertierenden Tochter" dies in dem Label "Aloha Bavaria", das für "bayerische Gelassenheit mit einem coolen, weltoffenen bayerischen Surfstyle" stehen soll. Seine eigene Lederhose etwa ziert ein Polynesier mit Surfbrett, aufgebracht mit einem Branding-Verfahren, das er sich hat patentieren lassen. Darüber will er nicht viele Worte verlieren, außer dass dafür tausend Grad Hitze notwendig seien. Der Rest ist Betriebsgeheimnis.