Sankt Martin kommt am Samstag, 9. November, nach Sauerlach. Am Bahnhofsplatz wird er von 16 Uhr an beim Martinimarkt der Nachbarschaftshilfe Lebkuchen verteilen. Der Markt beginnt schon etwas früher, um 12 Uhr, und dauert bis 18 Uhr am Abend. Es gibt für Groß und Klein ein buntes Programm und vorweihnachtliche Köstlichkeiten.