Der Protest vieler Eltern aus Lanzenhaar hat sich ausgezahlt: Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Sauerlacher Gemeindeteil nun doch eine Fußgängerampel über die Staatsstraße 2573 bekommen. Das Landratsamt habe diesem Vorhaben "ausnahmsweise" zugestimmt, sagte Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung im Gemeinderat - "auch wenn die eigentlich erforderlichen Querungszahlen nicht erreicht werden". Die Kosten von circa 60 000 Euro muss aber die Gemeinde übernehmen.

Dabei hatte das Landratsamt diesen Plan noch bis vor Kurzem abgelehnt. Die Behörde habe dem Rathaus gegenüber betont, dass an dieser Stelle nicht die notwendige Zahl von 40 bis 50 Personen pro Stunde, die die Staatsstraße überquerten, erreicht werde, sagte Bogner im September in einer Bauausschusssitzung. Damals wollte das Gremium eigentlich den Bau einer Querungshilfe über die Staatsstraße beschließen. Doch dann hätten die Anwohner der Waldsiedlung circa hundert Unterschriften für den Bau einer Ampel im Rathaus eingereicht, berichtete Bogner. Vor allem Eltern fürchteten demnach um die Sicherheit ihrer Schulkinder, die auf dem Weg zur Bushaltestelle die Staatsstraße überqueren müssen. Das Rathaus regte an, dass die Anwohner mit ihren Unterschriften im Landratsamt vorstellig werden, was dann auch geschah.

Von dort heißt es nun, die Genehmigung der Ampel sei ein "reiner Einzelfall und eine Ausnahmeentscheidung", wie Bürgermeisterin Bogner aus einem Schreiben der Behörde verlas. Keinesfalls könne diese auf andere, vergleichbare Fälle übertragen werden.