Von Florian Weber, Sauerlach

Die Benzin- und Dieselpreise haben schwindelerregende Höhen erreicht. Wer am Montag für 2,13 Euro pro Liter Super seinen Tank vollmacht, der hat schon ein Schnäppchen gemacht. Laut Benzinpreis-Rechner kostete der Liter an Münchner Zapfsäulen am Vormittag im Durchschnitt 2,19 Euro. Was machen Menschen aus dem Landkreis München, die aufs Auto angewiesen sind, um Benzin und bare Münze einzusparen? Langsamer fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, aufs Fahrrad steigen oder doch einen langen Spaziergang antreten? Eine Umfrage am Tankhof Sauerlach.

Ohne Sponsoren geht nichts

Detailansicht öffnen Bernd Schubert fährt jetzt mit dem kleineren Wagen, der weniger Sprit verbraucht. (Foto: Claus Schunk)

"Wir haben zwei Autos zuhause. Eins steht seit Wochen fast nur noch in der Garage", sagt Bernd Schubert. Seine Frau fahre fast nur noch mit dem Fahrrad und er sei auf das kleinere Auto mit dem geringeren Verbrauch ausgewichen. Zudem würde er sich nur dann hinters Steuer setzen, wenn es keine andere Möglichkeit gebe. Denn es sei möglich, Fahrten zu reduzieren: "Wir fahren aktuell nur einmal in der Woche einkaufen - und auf die spontane Fahrt zum Metzger verzichten wird auch." Schubert ist Vorsitzender des TSV Oberhaching. Vor allem in dieser Funktion spüre er die gestiegenen Preise, sagt er. Die Auswärtsfahrten der Basketballer, die in der Pro B der zweiten Basketball-Bundesliga spielen, seien aktuell ein "teurer Spaß", den der Verein ohne spendable Sponsoren nur schwer stemmen könnte.

Wagen bleiben in der Halle

Detailansicht öffnen Für Diana Kaiser geht es mit ihrem Mandelstand um die Existenz. (Foto: Claus Schunk)

"Das ist frustrierend", sagt Diana Kaiser. Sie steht in einem Verkaufswagen mit der Aufschrift "Mandelhans". Es ist ein Traditionsbetrieb aus der Region, der seit mehr als 60 Jahren Süßwaren verkauft. "Auf dem Oktoberfest, den Auer Dulten, dem Stadtgründungsfest oder den Christkindlmärkten - auf 50 Festen im Jahr", erzählt Kaiser. So war es jedenfalls vor der Pandemie. Seitdem stehen sechs der sieben Verkaufswagen des Familienbetriebes meistens in der Halle. Der Betrieb war schon gebeutelt, bevor die Benzinpreise kletterten. Nun, erzählt Kaiser, "steht unsere Existenz auf dem Spiel". Mit den Verkaufswagen ist der Betrieb auf Benzin angewiesen. Die Verkaufsstände selbst müssen an den Verkaufsort gebracht werden und mit Waren beliefert. Beides ist nun auf ein Minimum reduziert. "Und wenn wir nicht unterstützt werden, können wir bald gar nicht mehr rausfahren", sagt Kaiser.

Immer nur für 80 Euro

Detailansicht öffnen Toni Haselbauer braucht das Auto vor allem zum Bierholen. (Foto: Claus Schunk)

Gelassener als Toni Haselbauer kann man die gestiegenen Benzinpreise kaum nehmen. "Für mich als Rentner", sagt er, "hat sich kaum etwas geändert." Denn er sei sowieso ein sehr gewissenhafter Fahrer, der auch auf der Autobahn selten auf mehr als 120 Stundenkilometer beschleunige. Zudem hole er das Auto sowieso nur zum Einkaufen aus der Garage. Oder wie Haselbauer es ausdrückt: "Ich brauche das Auto nur zum Bier holen. Wenn das aus ist, fahre ich wieder", erzählt er gelassen. Bei der Euro-Umstellung 2001 habe der Liter Diesel nur 81 Cent gekostet, erinnert sich der Sauerlach genau. Er wirkt nicht verbittert, sondern heiter. Wohl auch, weil er eine Strategie entwickelt hat, die Benzinpreise auszublenden: "Ich tanke immer für 80 Euro, egal wie viel das Benzin kostet", erzählt Haselbauer, gibt sich an diesem Tag aber mit 79,99 Euro zufrieden. Das Risiko, mit einem weiteren Tippen auf den Zapfhahn über 80 Euro zu geraten, will er wohl nicht eingehen.

Der Preis ist egal

Detailansicht öffnen Lisa Millauer erlebt als Mitarbeiterin an der Tankstelle zur Zeit viel Galgenhumor. (Foto: Claus Schunk)

Seit fast elf Jahren arbeitet Lisa Millauer auf dem Tankhof Sauerlach. "Einige Leute fragen, ob es zur Tankfüllung auch einen Seelsorger dazu gibt", erzählt sie. "Angemotzt wurde ich aber noch nicht." So hohe Spritpreise wie aktuell habe sie in ihrer Zeit bei der Tankstelle noch nicht erlebt. Trotzdem würden es die meisten Leute mit Gelassenheit und mit einer Portion Humor nehmen. Einen Spruch zu den hohen Preisen habe fast jeder auf Lager, erzählt Millauer. Aber allgemein habe sie das Gefühl, dass die Leute bewusster tanken würden und sehr viele Leute nur noch für kleine Beträge. Persönlich hält sie das aber für Quatsch. "Wenn man nur für 20 Euro tankt, muss man viel öfter zur Tankstelle fahren. Und das verbraucht auch wieder Benzin", erklärt Millauer, die genauso viel fährt wie immer und volltankt, "egal, wie viel der Sprit kostet".

Weiter Gas geben

Detailansicht öffnen Steffi Plank ist froh, dass sie zur Zeit im Homeoffice arbeitet und weniger fährt. (Foto: Claus Schunk)

"Da ich seit einer Ewigkeit im Homeoffice arbeite, betreffen mich die gestiegenen Benzinpreise nicht so stark wie andere", erzählt Steffi Blank, die wie eine Frau wirkt, die es eilig hat und sich von äußeren Faktoren nicht ausbremsen lassen will. Doch auch sie bemerkt die gestiegenen Benzinpreise natürlich. Ihr Fahrverhalten habe sie allerdings noch nicht angepasst. Sie fahre genauso häufig wie vorher, sagt sie. Auch innerhalb der Gemeinde fahre sie nahezu überall mit dem Auto hin. Und eines werde sie auf keinen Fall machen: ihre Geschwindigkeit drosseln. "Es gibt nichts Schlimmeres, als langsam zu fahren", sagt Plank und lacht, während ihre Tankuhr gerade auf 120 Euro springt.