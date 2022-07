Die Künstlerschmiede Sauerlach feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen - und das wird gefeiert: Mit einer Vernissage an diesem Samstag, 23. Juli, von 17 Uhr an in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 15a. samt Kunst, Kultur, Verkaufsausstellung und Livemusik. Vor zehn Jahren von Claudia Piroska Dietrich und Eva-Martina Schneider-Borgert als Atelier zu zweit bezogen, arbeiten hier inzwischen sechs Künstler. Neben den genannten, die Bildwerke und goldplattierte Kleinobjekte zeigen, sind es die Maler Melanie Huber und Peter Pohlenz, der mexikanische Kunsthandwerker Jorg Ruiz Quintero und seit Februar Kerol Montagna mit ihren vielgestaltigen Skulpturen. Die Ausstellung in sogenannter Salonhängung ermöglicht, neben Neuschöpfungen die Entwicklung von Atelier und Techniken im vergangenen Jahrzehnt zu sehen.

Seit über 500 Jahren wird in der früheren Schmiede gestaltend gearbeitet. Sie bietet Platz für großformatige Werke, da auch der Garten und der Hof genutzt werden. Sie sieht sich als Stätte, in der neue Ideen aus aktuellem, visionärem Gedankengut entwickelt werden, als Ort zum Austausch und zum Kreativ-Sein, "mitten drin in Sauerlach, aber trotzdem ruhig und mit schönem Licht", so Dietrich. Informationen gibt es auf der Homepage www.kuenstler-schmiede.de.