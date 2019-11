Mehr Frauen in den bislang männerdominierten Gemeinderat: Dieses Ziel verfolgen die Sauerlacher Grünen, die hierzu ihre Wahlliste für die Kommunalwahl am 15. März 2020 zur Hälfte mit Kandidatinnen besetzt haben. Aktuell gehören dem Gremium drei Grüne an: Axel Horn, Wolfang Büsch und Robert Spinnler, die alle auf vorderen Plätzen erneut ins Rennen gehen. An der Spitze steht derweil Michaela Haas, die bei der vergangenen Wahl auf Rang zwei kandidiert und den Sprung in den Gemeinderat damals knapp verpasst hatte.

Das Ziel der Grünen sei "mindestens ein Sitz mehr, als wir bisher haben", sagt Wolfgang Büsch, der seit 2018 gemeinsam mit der auf Platz 14 kandidierenden Josefa Böhling-Spinnler den Ortsverband führt. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten werden die Sauerlacher Grünen derweil nicht stellen. Und man werde auch keine Empfehlung für einen Bewerber abgeben, sagt Büsch.

Die Gemeinderatskandidaten der Grünen in Sauerlach: 1. Michaela Haas, 2. Wolfgang Büsch, 3. Heidrun Niedermaier, 4. Axel Horn, 5. Anton Pfefferseder, 6. Roland Gruber, 7. Robert Spinnler, 8. Petra Büsch, 9. Carl Schall, 10. Lisa Pfefferseder, 11. Hubertus Niedermaier, 12. Charlotte Quest, 13. Klaus Linde, 14. Josefa Böhling-Spinnler, 15. Wilfried Bernard, 16. Julia Weber, 17. Luzia Kufner, 18. Vera Linde, 19. Reinhard Mittelmaier, 20. Anja Vogler-Matauschek