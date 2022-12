Die Kinderland-Kita in Sauerlach soll endlich eine feste Bleibe bekommen. Bisher ist die Einrichtung mit ihren drei Gruppen in einer Container-Anlage an der Felix-Wankel-Straße untergebracht. Nun soll dem Willen des Gemeinderates nach auf einem Grundstück am Reißerweg ein Neubau errichtet werden. Allerdings will die Gemeinde in diesem Fall nicht selbst als Bauherr auftreten. "Es wird ein Betreiber gesucht, der das Gebäude selbst baut", sagt Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung). "Ich habe dafür den Auftrag bekommen, mit dem Kinderland und auch anderen Betreibern zu sprechen." Ihr persönlich, so Bogner, wäre es am Liebsten, das Kinderland als Träger weiter bei der Stange zu halten. Das Grundstück am Reißerweg hat die Gemeinde vom katholischen Pfarrverband zur Verfügung gestellt bekommen.