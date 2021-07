Mit ihrem Tretroller wartete ein siebenjähriges Mädchen aus Sauerlach am Montag, 7.45 Uhr, vorschriftsmäßig auf das Grünlicht, ehe es an der Tegernseer Landstraße auf Höhe Hubertusstraße die Fahrbahn überquerte. Dennoch ist es zu Schaden gekommen. Laut Polizeibericht übersah ein 19-jähriger Autofahrer aus Brunnthal, der zeitgleich auf der Tegernseer in südlicher Richtung unterwegs war, das für ihn geltende Rotlicht und touchierte das Mädchen mit der rechten Fahrzeugseite. Die Schülerin stürzte daraufhin zu Boden und erlitt dabei leichte und oberflächliche Verletzungen, die durch den verständigten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Weder am Tretroller noch am Fahrzeug entstand ein Sachschaden.