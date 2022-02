Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Der Kampf der Gemeinde Sauerlach gegen einen weiteren Kiesabbau im Ort geht in eine neue Runde. Betroffen ist diesmal die sogenannte Fesl-Grube zwischen Sauerlach und Arget, westlich der Bahngleise. Hier will die Firma Gruber nicht nur tiefer und großflächiger Kies abbauen als bislang genehmigt. Sondern das Unternehmen möchte dort auch stärker belastetes Material verfüllen - neben ausschließlich unbelastetem Bodenaushub wären dann etwa auch vorsortierter Bauschutt und Gleisschotter erlaubt. Den zugehörigen Antrag hat der Bauausschuss des Gemeinderats bereits zweimal abgelehnt. Nun jedoch hat das Landratsamt angekündigt, dieses Veto zu kassieren und das Vorhaben anstelle der Gemeinde zu genehmigen. Der Gemeinderat hat darauf mit Unverständnis reagiert und beschlossen, sich rechtlichen Beistand in dieser Sache zu holen.

Für das Gremium ist es beileibe nicht das erste Mal, dass es sich gegen Kiesabbaupläne auf dem Gemeindegebiet wehrt - und auch nicht das erste Mal, dass dabei das ortsansässige Unternehmen Gruber beteiligt ist. "Wir haben mit dieser Firma nicht so gute Erfahrungen gemacht", sagt Wolfgang Büsch (Grüne). Und sein Fraktionskollege Axel Horn erinnert in dem Zusammenhang an frühere Anträge des Unternehmens, das in Sauerlach drei Kiesgruben unterhält. Im Zuge der Auseinandersetzungen stellte die Gemeinde vor einigen Jahren einen Teilflächennutzungsplan auf, der bestimmte Flächen für den Kiesabbau ausweist - während das übrige Ortsgebiet außen vor bleibt.

Eine dieser ausgeflaggten Flächen ist die frühere Fesl-Grube. Hier hatte die gleichnamige Sauerlacher Firma jahrelang Kies abgebaut, der dann auch größtenteils für Bauprojekte in der Gemeinde verwendet wurde, sagt Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung). Dies änderte sich, nachdem die Firma Gruber die Kiesgrube gekauft hatte. "Die werten das ganz anders aus als früher", sagt Axel Horn. "Das ist Wahnsinn, was man da an LKW-Bewegungen sieht." Im Oktober 2020 beantragte das Unternehmen für die Fesl-Grube eine Erweiterung der Abbautiefe und der Abbaufläche sowie eine Änderung des erlaubten Verfüllmaterials. Der Bauausschuss lehnte dies ab - mit Verweis auf den Teilflächennutzungsplan, dessen Begrenzungen laut Bogner durch das Vorhaben verletzt würden. Zudem wolle die Gemeinde "nicht noch mehr Dreck an der Stelle haben", sagt die Bürgermeisterin mit Blick auf die beantragte Änderung des Verfüllmaterials. Und Axel Horn (Grüne) betont: "Das geht alles in Richtung Sauerlacher und Brunnthaler Trinkwasserversorgung."

Im Landratsamt hat man diesbezüglich keine Bedenken und beruft sich auf eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts. Auch sonst sieht die Behörde keine Gründe, die gegen eine "geringfügige Erweiterung" der Kiesgrube sprechen, weshalb sie die Ablehnung der Gemeinde als "rechtswidrig" erachtet. Daher beabsichtige man, deren Einvernehmen zu ersetzen und die Genehmigung zu erteilen, heißt es im Schreiben des Landratsamts ans Rathaus. Dort würde man sich in diesem Fall juristisch zur Wehr setzen, wie der Gemeinderat nun beschlossen hat. Oder wie es Axel Horn ausdrückt: "Dann können wir bloß hoffen, dass wir einen Rechtsanwalt finden, der gut genug ist, um das Vorhaben zu stoppen."

Was die Firma Gruber von den jüngsten Entscheidungen im Rathaus hält? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Man werde sich zu der Sache nicht äußern, teilt einer der Geschäftsführer auf Anfrage mit.