Für einen Tag wird die Mehrzweckhalle am Otterloher Feld in Sauerlach am Mittwoch, 23. Februar, zum Impfzentrum. In Zusammenarbeit mit der Johanniter Unfallhilfe, die das Impfzentrum in Oberhaching betreibt, organisiert die Gemeinde eine Sonder-Impfaktion. Gespritzt werden die Vakzine der Hersteller Biontech und Moderna; Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen erscheinen. Es sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Es wird um eine Anmeldung über das Portal Bayimco gebeten. Es sind aber auch Impfungen ohne Terminvereinbarung möglich.