In sieben Jahren zum eigenen Gymnasium

In Sauerlach rechnet man noch im Sommer mit der Genehmigung der neuen Schule durch das Kultusministerium. Dass der Bedarf da ist, unterstreichen die neuen Zugangsbeschränkungen in Unterhaching und Holzkirchen

Noch im Sommer erwartet Barbara Bogner eine Nachricht vom Kultusministerium, ob der Freistaat dem Bau eines Gymnasiums in Sauerlach zustimmt. Das sagte die Bürgermeisterin von der Unabhängigen Bürgervereinigung kürzlich im Bauausschuss des Gemeinderats. "Wenn die ein weiteres Gymnasium in fünf Jahren haben wollen, dann werden wir ja irgendwann ausschreiben müssen", so Bogner.

Der Kreistag hat sich schon vor Längerem für eine solche Schule in Sauerlach ausgesprochen; jetzt liegt der Ball beim Freistaat. Sollte er das allseits erwartete grüne Licht geben, werde man sich im Rathaus sogleich das Grundstück sichern, kündigte Bogner an. Einen Wunsch-Standort gibt es schon: die Wiese an der Ludwig-Bölkow-Straße nördlich der Ritz-Tankstelle. Mit dem Besitzer hätten bereits Vorgespräche stattgefunden, sagte die Bürgermeisterin.

Bogner rechnet damit, dass ein Gymnasium in Sauerlach "in sechs, sieben Jahren" bezugsfertig sein könnte.

Sorgen, dass die Corona-Krise das Projekt ins Wanken bringen könnte, hat sie nicht. "Ich denke, das ist weniger eine Frage, ob wir uns das leisten können. Sondern wir werden ganz einfach die Menge an Schülern haben, und die müssen untergebracht werden." Schon jetzt würden die Gymnasien in Holzkirchen und Unterhaching keine Sauerlacher Schüler außer Geschwisterkindern aufnehmen, berichtete die Rathauschefin. "Das ist heuer zum ersten Mal so. Das heißt, dass alle Kinder nach Oberhaching gehen müssen."

Das Sauerlacher Gymnasium soll unter dem Dach des Zweckverbands weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München errichtet werden. Dieser wird auch für Bau und Betrieb einer Realschule in Oberhaching zuständig sein, die zusammen mit einer Fachoberschule des Landkreises am Bahnhof Deisenhofen einen Campus bilden soll. Oberhaching, Grünwald und Brunnthal hätten der Satzung des neuen Zweckverbands schon zugestimmt, berichtete Bogner. Auch in Sauerlach wolle man dies tun, jedoch kamen im Hauptausschuss des Gemeinderats noch einige Fragen auf, die es zunächst zu klären gelte.

In der Sitzung stellte Kämmerer Peter Bosch eine Neuberechnung der Kosten vor, die im Zuge des Gymnasiumsbaus auf Sauerlach zukommen. Demnach wird die Gemeinde fast sechs Millionen Euro aufbringen müssen. "Dies bei aller Vorsicht", sagte Bosch. Schließlich sei er bei seiner Berechnung von 70 Millionen Euro Baukosten ausgegangen. Und er persönlich glaube, dass dies nicht ausreichen werde, bis das Gymnasium in Betrieb gehe, sagte der Kämmerer. Zudem muss sich Sauerlach am Bau der Realschule in der Nachbargemeinde Oberhaching beteiligen - auch hier im Verhältnis zur Zahl der Schüler aus dem Ort. Prognosen zufolge dürften die Kosten für Sauerlach bei drei bis vier Millionen Euro liegen.