Bei der Bergung eines ausgebrannten Autos ist am Freitag am Autobahnkreuz München-Süd ein Sattelzug in einen Abschleppwagen gekracht. Verletzt wurde niemand. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, geriet gegen 6.45 Uhr auf der Überleitung der A 995 zur A 8 der Jaguar eines 29-Jährigen aus Ravensburg in Brand. Es gelang ihm, sein Auto auf den Seitenstreifen zu lenken und auszusteigen. Zwei Abschleppwagen fuhren zum Brandort. Gegen 8.50 Uhr geriet ein 59-Jähriger mit seinem Sattelzug auf den Standstreifen und fuhr ungebremst auf einen der Abschleppwagen auf. Dabei wurden einer der Tanks des Sattelzuges aufgerissen und mehrere hundert Liter Diesel verteilten sich über alle vier Spuren der Autobahn. Die A 8 war für etwa drei Stunden voll gesperrt.