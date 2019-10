Hubert Zellner ist auf seinem anvisierten Weg zum Bürgermeisterkandidaten der Sauerlacher CSU einen großen Schritt weiter gekommen. So hat der Ortsvorstand der Partei sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Sauerlacher Bauamtsleiter für die Christsozialen ins Rennen um die Rathausspitze gehen soll. Sollten die CSU-Mitglieder bei ihrer Versammlung am Mittwoch, 23. Oktober, diesem Empfehlungsbeschluss folgen - und alles andere wäre eine große Überraschung -, dann wird Zellner bei der Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 gegen Amtsinhaberin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung Sauerlach) antreten.

Mit dem gebürtigen Sauerlacher, der seit Jahrzehnten im Rathaus arbeitet, habe man den "absolut am besten denkbaren Kandidaten" gefunden, gibt sich CSU-Ortsvorsitzender Markus Hoffmann überzeugt. Dass dieser in den Wahlkampf gegen eine Amtsinhaberin ziehen müsste, mit der er gleichzeitig als Bauamtsleiter im Rathaus zusammenarbeitet, sieht Hoffmann nicht als Problem an. "Er wird seine Arbeit ganz sachlich und loyal weiter machen." Ohnehin gebe es in Sauerlach die parteiübergreifende Auffassung, "dass wir den Wahlkampf aus den Gemeinderatssitzungen raushalten wollen", sagt der CSU-Chef.