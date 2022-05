Von Martin Mühlfenzl, Sauerlach

Es wird immer wahrscheinlicher, dass sich in nicht allzu ferner Zukunft Rotoren im Holfoldinger Forst drehen - und die Energiewende im Landkreis München in Schwung kommt. Der Sauerlacher Gemeinderat hat am Dienstag einen sogenannten Realisierungsbeschluss für den Bau von drei Windkraftanlagen - eine davon voraussichtlich auf dem Gebiet der Gemeinde Sauerlach - gefasst. Außerdem wurde ein Notarvertrag zur Gründung der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH gebilligt. Gemeinsam mit den Gemeinden Aying und Otterfing im Landkreis Miesbach will Sauerlach das Großprojekt realisieren.

Allerdings steht noch das finale Gutachten aus, mit dem die Wirtschaftlichkeit von Windrädern im Hofoldinger Forst belegt werden kann. Insgesamt drei Untersuchungen würden derzeit noch zusammengefasst, sagte Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung) der SZ. Dieses Verfahren hätte eigentlich bereits Ende April abgeschlossen sein sollen, so die Rathauschefin. Es sei aber zu Verzögerungen gekommen, sodass das endgültige Gutachten dem Gemeinderat erst in seiner nächsten Sitzung vorgelegt werden könne. Bogner geht aber davon aus, dass die Ergebnisse die Wirtschaftlichkeit von Rotoren im südöstlichen Landkreis und im Landkreis Miesbach belegen werden: "Es sieht sehr gut aus, ich gehe davon aus, dass das Gutachten das Projekt stützen wird."

Die 10-H-Regelung ist im Hofoldinger Forst kein Problem

Erste Untersuchungen hatten bereits ergeben, dass der Artenschutz im Hofoldinger Forst auch mit Windrädern eingehalten werden kann. Auch ergaben mehrere Windmessungen, dass die drei Windräder wirtschaftlich betrieben werden können. "Und diese Untersuchungen waren sehr vorsichtig ausgelegt", betonte Sauerlachs Bürgermeisterin. Zudem kann im Hofoldinger Forst die in Bayern noch immer gültige 10-H-Regelung problemlos eingehalten werden, die besagt, dass ein Windrad einen Mindestabstand vom zehnfachen seiner Höhe zu Wohngebäuden aufweisen muss. An den geplanten Standorten nahe Sauerlach, Otterfing und Aying werden die Mindestabstände zu den Ortschaften mehr als 2500 Meter betragen.

Ursprünglich war auch ein Windrad auf dem Gebiet der Gemeinde Brunnthal geplant. Nach massiven Widerständen aus der Bevölkerung, aber auch innerhalb des Gemeinderats beendete die Gemeinde aber ihre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Hofoldinger Forst.

Wenn das finale Gutachten dem Gemeinderat vorgelegt wird, beginnt laut Bogner die Beteiligung der Öffentlichkeit. Dies sei bei Bauprojekten ohnehin erforderlich. Die Bürger müssten bei einem Projekt dieser Art informiert und mitgenommen werden.