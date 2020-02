Die Handballer des TSV Sauerlach veranstalten einen besonderen Heimspieltag. Am Samstag, 29. Februar, heißt es von 10 bis 20 Uhr "Sauerlach wird pink". Der Verein will gleichzeitig die Begeisterung für Handball wecken und über Brustkrebsvorsorge aufklären. Die Spenden sollen an Niccon Help gehen, einen Verein, der Herzkissen für Brustkrebspatientinnen näht. Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm mit Glücksrad, Kinderbasteln, Fotowand und mehr. Zudem gibt es wie immer bei Heimspielen kulinarische Angebote.

