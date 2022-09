Wenn das kein Zeichen ist: Just an seinem 66. Geburtstag, dem 2. September, hat SZ-Leser Roland Fiedler diese herzförmige Wolke über seinem Heimatort Sauerlach beobachtet und fotografiert. Was auf den ersten Blick wie ein himmlischer Geburtstagsgruß aussieht, war freilich irdischer Natur und galt offenbar der Braut eines verliebten Kunstfliegers, der mit gewagten Manövern nicht nur ein Herz in den Himmel malte, sondern gleich dazu einen Heiratsantrag. Jedenfalls ließ er nach weiteren atemberaubenden Flugmanövern auch gleich noch zwei verschlungene Ringe am Firmament zurück. Nicht aus Gold oder Platin, sondern aus Kondensstreifen geformt. Das Herz bewahrte lange seine Form, und wenn es auch nicht zum Geburtstag unseres Lesers entstanden ist, ein schönes Geschenk war es auch für ihn.