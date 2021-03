Hochhäuser ja oder nein, Vorgarten ja oder nein - am Ende geht es um die Zukunft und um unsere Lebensqualität. Das wird in Diskussionen über Immobilienpreise, Verdichtung, Nachhaltigkeit und auch Stilfragen oft vergessen. Im Jahr 2008 waren erstmals mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten ansässig. Das allein ist ein Tatbestand, mit dem man umgehen muss. Die Architektin und DozentinKaija Voss widmet sich diesem Thema an diesem Donnerstag, 4. März, in einem Vortrag der VHS Sauerlach. Dabei liefert sie auch Beispiele der aktuellen Stile und Wohnmodelle, auf denen ganz neue Lebensentwürfe gründen. "Häuser der Gegenwart - Wie sollen wir leben?" ist der Titel der anderthalbstündigen Veranstaltung via Zoom, die um 19.30 Uhr beginnt. Anmeldungen können unter www.vhs-sauerlach.de (Kursnummer O41225) getätigt werden.