Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Sauerlach soll ein Gymnasium bekommen - aber was für eines? Mit dieser Frage nach der Ausbildungsrichtung der neuen Schule wird sich am kommenden Donnerstag der Gemeinderat beschäftigen. Um schon zuvor ein Stimmungsbild einzuholen, haben die Gemeinderäte von CSU, SPD und FDP eine Online-Umfrage gestartet. Sie ist über die Facebookseite der Sauerlacher CSU erreichbar und gibt als Auswahlmöglichkeiten ein sprachliches, sozialwissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Gymnasium vor - wobei Letzteres bis dato die meisten Stimmen eingeheimst hat.

Die Entscheidung über die Ausbildungsrichtung obliegt freilich nicht der Gemeinde, sondern dem Kultusministerium - das aber den Vorschlag des Trägers berücksichtigt. Dieser ist beim Sauerlacher Gymnasium der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München, dem neben der Sitzgemeinde auch Oberhaching, Grünwald und Brunnthal sowie der Landkreis angehören.

Die Freien Wähler haben schon 2020 eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausbildung beantragt

Zur Frage nach der Ausbildungsrichtung der neuen Schule hat die Kreistagsfraktion der Freien Wähler bereits Ende 2020 einen Antrag gestellt, wonach in Sauerlach ein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Gymnasium entstehen soll. Diese Angebote würden in der näheren Umgebung fehlen, hieß es in der Begründung. Noch sei der Antrag ihrer FW-Fraktion nicht behandelt worden, sagt die Sauerlacher Bürgermeisterin und Kreisrätin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung). Sie wolle in dem Zusammenhang jedoch die Erstellung einer Übersicht der umliegenden Gymnasien mit ihren jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten anregen. "Denn unser Ziel muss es ja sein, bestehende Lücken zu schließen", sagt Bogner.

Im Februar 2021 hatten das Finanz- und das Kultusministerium grünes Licht für ein Gymnasium in Sauerlach gegeben. Dieses soll für circa 900 Schülerinnen und Schüler ausgelegt sein und nahe dem S-Bahnhof entstehen. Der Gemeinderat hat hierfür das bisher landwirtschaftlich genutzte Grundstück an der Sommerstraße ins Auge gefasst. Hinsichtlich des Zeitplans betont Bürgermeisterin Bogner, dass das Gymnasium - wolle man die Fördermittel durch den Freistaat abgreifen - bis spätestens 2027 in Betrieb gehen müsse.