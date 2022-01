Flächendeckend soll es in der Gemeinde Sauerlach schon bald Glasfaseranschlüsse geben. Um zu ermitteln, welche Haushalte an das leistungsfähige, schnelle Netz angeschlossen werden wollen, startet das Unternehme Deutsche Glasfaser an diesem Mittwoch, 19. Januar, die sogenannte Nachfragebündelung in den Ortsteilen Sauerlach, Lanzenhaar und Walchstatt; diese dauert bis 23. März. An diesem Mittwoch findet von 19 Uhr an zudem ein Online-Informationsabend zum Glasfaser-Ausbau statt. Der Einwahl-Link findet sich ebenso wie weitere Informationen auf der Homepage www.deutsche-glasfaser.de/sauerlach.