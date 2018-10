23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Sauerlach Gefrierhäusl wird zum Lagerraum

Das sogenannte Gefrierhäusl im Sauerlacher Gemeindeteil Arget wird nun doch nicht abgerissen - zumindest vorerst. Vielmehr darf Hannelore Fesl dort ihre Utensilien für die Argeter Dorfweihnacht lagern, wie der Hauptausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen hat. Hierfür soll die Kommune einen Nutzungsvereinbarung mit ihr abschließen, inklusive eines jährlichen Kündigungsrechts. Die Gemeinderäte hatten diskutiert, was sich mit dem schmalen Gebäude neben dem Feuerwehrhaus anstellen lasse, in dem einst etwa zwanzig Tiefkühltruhen für die Argeter Bevölkerung standen. Josef Ücker (CSU) plädierte dafür, das Gefrierhäusl abzureißen. Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) hingegen äußerte die Hoffnung auf eine öffentliche Nutzung. Nun wird das im Gemeindebesitz befindliche Gebäude also der Veranstalterin der Dorfweihnacht unentgeltlich überlassen. Überdies wolle man es außen weißeln lassen, kündigte Bogner an. "Damit es etwas schöner in der Landschaft steht."