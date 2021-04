Weil sie beim Ausparken Gas- und Bremspedal verwechselt hat, hat eine 80 Jahre alte Autofahrerin am Montagnachmittag in Sauerlach einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau aus dem südlichen Landkreis München kurz vor 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gewerbegebiet rückwärts aus einer Parklücke stoßen. Durch ihr Missgeschick setzte sich ihr Auto unkontrolliert in Bewegung, stieß zunächst gegen einen geparkten Wagen und kam dann an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 11 000 Euro. Verletzt wurde niemand.