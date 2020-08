Der geplante Mobilfunkmast im Sauerlacher Gemeindeteil Kleineichenhausen steht im Mittelpunkt einer Bürgerversammlung am Dienstag, 8. September, in der Mehrzweckhalle Am Otterloher Feld in Sauerlach. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Vortrag von Thomas Kurz vom Landesamt für Umwelt. Der Fachmann wird zu den Themen: Elektromagnetische Felder und Immissionen beim Mobilfunk sprechen. Während und nach Ende des Vortrags könnten Besucher Fragen an Thomas Kurz stellen sowie alle ihre Bedenken äußern, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Aufgrund der Corona-Auflagen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt: In der geräumigen Mehrzweckhalle können die Veranstalter dennoch Platz für 100 Besucher schaffen.