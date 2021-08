Schwere Verletzungen hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagvormittag kurz vor 10 Uhr bei einem spektakulär aussehenden Unfall in Sauerlach erlitten. Weil der Ladekran noch ausgefahren war, blieb dieser an der Bahnunterführung an der Hofoldinger Straße hängen und brachte den Lastwagen zum Umkippen. Der verletzte Fahrer war in seiner Kabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus seiner Notlage befreit werden, ehe er durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Dazu mussten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe des Fahrzeuges heraustrennen, um Zugang zum Verletzten zu bekommen.

Unter der Einsatzleitung von Michael Gradl, dem stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Sauerlach, waren neben eigenen Kräften auch die Feuerwehren aus den Ortsteilen Arget und Altkirchen sowie aus den Nachbarorten Hofolding und Oberhaching circa eine halbe Stunde mit den Rettungsmaßnahmen beschäftigt. Auch die Berufsfeuerwehr München war bereits mit ihrem 50-Tonnen-Kran in Richtung Sauerlach unterwegs, ihre Hilfe war dann aber nicht mehr nötig. Eine Fachfirma übernahm schließlich die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeuges.