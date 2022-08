Ein Seniorin aus Sauerlach ist Trickbetrügern auf den Leim gegangen, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Nach Angaben der Münchner Polizei riefen die bislang unbekannten Täter die über 80 Jahre alte Frau zwischen Donnerstagabend und Freitag kurz nach Mitternacht mehrfach an und wendeten eine beliebte Masche an, vor der die Polizei seit Jahren warnt: Sie erzählten der Frau, dass bei festgenommenen Einbrechern eine Liste gefunden worden sei, auf der auch ihr Name und ihre Adresse stand. Deshalb sei nun auch ihr Vermögen gefährdet. Durch manipulative Gesprächsführung brachten die Anrufer die Frau schließlich so weit, dass sie eine Tüte mit Wertgegenständen vor der Haustür positionierte. Diese Tüte holte einer der Täter ab, ohne dass er dabei beobachtet wurde. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro.

Die Ermittlungen führt die auf solche Fälle spezialisierte AG "Phänomene" im Polizeipräsidium München. Diese bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hofoldinger Straße, Sommer-, Frühlings- und Winterstraße oder in deren näheren Umgebung beobachtet haben an die Telefonnummer 089/2910-0.

Um solche Fälle in Zukunft zu verhindern, rät die Münchner Polizei potenziellen Opfern, die von angeblichen Beamten kontaktiert werden, umgehend den Polizeinotruf 110 zu wählen. So könnten sie sich vergewissern, ob es sich wirklich um Polizisten handelt.