Im Vergleich zu München ist Sauerlach natürlich klein, dafür ist die kreative Vielfalt in der Gemeinde umso größer. Dies zeigt sich einmal mehr bei der Jahresausstellung 2019 des Sauerlacher Künstlerkreises, die an diesem Donnerstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Am Otterloher Feld 2, eröffnet wird. Dazu hat der Künstlerkreis über die Mitglieder hinaus auch viele andere Sauerlacher Künstler eingeladen. Entsprechend breit ist das Spektrum der Genres und Techniken, die hier zu sehen sind - Malerei und Cartoons, Fotografie und Siebdruck sowie Schmuck- und Möbeldesign. Dabei offenbart sich auf der einen Seite ein sehr individueller Umgang mit Farben, Perspektiven, Realität und Abstraktion auf der anderen Seite aber auch eine immense kollektive Schaffenskraft. Zu besichtigen ist diese Gemeinschaftsschau, bei der die einzelnen Arbeiten auch käuflich zu erwerben sind, noch von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. November, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.