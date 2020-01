Einbruchspuren am Fenster

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag und Mittwochfrüh gewaltsam, aber vergeblich versucht, über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Tegernseer Landstraße einzudringen. Am Schlafzimmerfenster entstand ein Sachschaden von circa hundert Euro.