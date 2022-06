Mit seinem Argwohn lag ein Spaziergänger richtig, als er am Montag um 6 Uhr eine offen stehende Tür einer Freizeiteinrichtung in Sauerlach bemerkte und die Polizei verständigte. Diese stellte fest, dass Bargeld aus einer Geldkassette entwendet worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der oder die unbekannten Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen und haben sich im Anschluss unerkannt vom Tatort entfernt, schreibt die Polizei. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich Reißerweg und Am Otterloher Feld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.