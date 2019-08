8. August 2019, 22:01 Uhr Sauerlach Ein Sportreferent für die Gemeinde

CSU setzt neues Amt im Gemeinderat durch

Die Sportvereine in Sauerlach bekommen einen festen Ansprechpartner im Gemeinderat. Dieser Sportreferent soll "in enger, laufender Abstimmung" mit allen Klubs stehen, um deren "Themen besser an den Gemeinderat transportieren zu können", heißt in einem Antrag der CSU, der mit großer Mehrheit befürwortet wurde. Wer das Amt übernehmen wird, ist noch offen. Nach der Sommerpause soll der Gemeinderat nach Angaben von Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) über die Personalie entscheiden.

Hintergrund des Vorstoßes sei der aktuell hohe Abstimmungsbedarf mit mehreren Sportvereinen bei diversen Projekten in allen Ortsteilen, sagte CSU-Ortsvorsitzender Markus Hoffmann. Beispielhaft nannte er die Umbaupläne für das Gelände des SV Arget sowie Überlegungen für neue Kunstrasenplätze. Der Sportreferent solle in ständigem Kontakt mit den Klubs sein und deren Versammlungen besuchen, sagte Hoffmann. "Sein Herz muss brennen für den Sport." Skeptisch gab sich indes Alexander Rickert, der wie seine SPD-Kollegin Waltraud Specker gegen den Antrag stimmte. "Ich glaube nicht, dass wir die Arbeit des Gemeinderats auslagern können an einen Beauftragten", sagte Rickert. "Ich finde es besser, wenn die Vereine direkt in den Gemeinderat kommen." Dagegen argumentierte Hoffmann, dass Sauerlach "inzwischen eine Größe hat, wo man eine Art Expertentum braucht - auch hier im Gemeinderat".

Grüne und UBV unterstützten die Idee, wenngleich Klaus Zimmermann (UBV) zu bedenken gab, dass die Arbeit des Sportreferenten "extrem umfangreich" werden könne. Derweil schlug Axel Horn (Grüne) vor, den Beauftragten nicht aus den Reihen des Gemeinderats zu bestimmen, sondern aus einem der Vereine. Diese Idee wurde aber verworfen. Stattdessen votierte die großer Mehrheit für den Antrag der CSU. "Wir sprechen hier von sieben, acht Vereinen mit 2000 bis 2500 Mitgliedern", sagte Claus Koch (UBV). "Wenn die ein Sprachrohr im Gemeinderat haben, dann ist das ein Vorteil."