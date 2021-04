Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Zumindest ihren Humor haben sie im Sauerlacher Rathaus nicht verloren - trotz Corona, trotz des verheerenden Brandes im alten Rathaus und anderer Tiefschläge im zurückliegenden Jahr. Auf all dies ging Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung) bei der virtuellen Bürgerversammlung ein - wobei parallel zu ihrem Vortrag eine Präsentation im Livestream gezeigt wurde, die mit Bildern von Dagobert Duck und Oskar aus der Sesamstraße garniert war.

Dabei hatte Bogner bei ihrem Rückblick vorwiegend Unerfreuliches zu berichten. Etwa die Pandemie betreffend, die auch der Grund für das ungewöhnliche Format dieser Bürgerversammlung war. "Wir sitzen hier zu siebt im Rathaus, alle getestet, mit Abstand und bei offenem Fenster", sagte die Rathauschefin zu Beginn in die Kamera. Später ging sie auf den Brand im alten Rathaus ein, bei dem im Januar ein Bewohner gestorben und das ortsprägende Gebäude schwer beschädigt worden war. Aktuell habe die Gemeinde einen Bauantrag auf Wiederherstellung des Daches beim Landratsamt eingereicht; im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Im Haushalt sind heuer 300 000 Euro für die Reparatur des Gebäudes vorgesehen. Mittelfristig sollen im Erdgeschoss wieder das Standesamt einziehen und ein Trauzimmer entstehen. Derweil sind im ersten Stock Büros für Gemeindebeschäftigte geplant.

Detailansicht öffnen Das durch einen Brand beschädigte alte Rathaus wird gerade saniert. (Foto: Claus Schunk)

Eine weitere Baustelle ist der Kindergarten Regenbogen, wo es abermals zu einem Wasserschaden gekommen sei, berichtete Bogner. Dazu kommt der Zwist, den die Gemeinde mit der Nachbargemeinde Brunnthal ausficht - wegen deren Plänen für einen neuen Trinkwasserbrunnen. Hiergegen werde Sauerlach gemäß eines Gemeinderatsbeschlusses juristisch vorgehen, kündigte die Bürgermeisterin an. Ihr zufolge liegt der Brunnen zwar im Nachbarort, das zugehörige Wasserschutzgebiet aber in ihrer Gemeinde. "Den Nutzen hat Brunnthal, die Belastungen treffen fast nur Sauerlach, die dortigen Bürger und Unternehmen."

Als weiteres Ärgernis nannte Bogner Lkw-Fahrer im Gewerbegebiet, "die pausieren, essen, schlafen und sich sehr, sehr vieler Dinge entledigen". Auf Bitten der Gemeinde habe die Polizei dort zuletzt intensiv kontrolliert und etliche Verstöße festgestellt, sagte Bogner. Sie hoffe, dass die Kontrollen beibehalten werden, "denn wenn es Geld kostet, dann wird das Parken und Campieren in Sauerlach sicher unattraktiver".

Im halbstündigen Bericht der Bürgermeisterin ging es aber nicht nur um leidige Themen, sondern auch um Erfreuliches. So habe man im Rathaus nach den Abschieden von Robert Maier, Peter Bosch und Hubert Zellner "innerhalb eines Jahres die gesamte Führungsriege neu besetzen können", sagte Bogner - in Person von Geschäftsleiter Norbert Hohenleitner, Bauamtsleiterin Jeanette Schaffert, Umweltamtsleiter Martin Sterflinger und Kämmerin Monika Steinlechner. Positiv sei auch die - trotz Corona - weiterhin große Nachfrage nach Gewerbeflächen im Ort, sagte Bogner. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Leerstände in den kommenden Monaten beseitigt werden. Und auch die wohl erfreulichste Nachricht im zurückliegenden Jahr ließ die Bürgermeisterin nicht unerwähnt: die Entscheidung für den Bau eines Gymnasiums im Ort. Sie rechne damit, dass die Schule 2026 in Betrieb gehe, sagte Bogner. "Ob schon früher Vorläuferklassen nötig sind, wird man sehen."

Brunnthals Ausstieg verteuert Rotoren Im dritten und letzten Online-Bürgerdialog zur Windenergie im Hofoldinger Forst haben sich die Rathauschefs von Sauerlach, Aying und Otterfing zuversichtlich gezeigt, dass ihre Gemeinderäte für eine Fortführung des Projekts stimmen werden. "Unser Gemeinderat ist der Meinung, dass wir das weiterführen sollten", sagte Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner bei der virtuellen Veranstaltung, die zusammen mit der Bürgerversammlung stattfand. Ähnlich äußerten sich Ayings Rathauschef Peter Wagner (CSU) und sein Otterfinger Pendant Michael Falkenhahn (SPD). Bekanntlich planen die drei Gemeinden im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst (Arge) dort den Bau von je einem Windrad pro Kommune. Bis vor Kurzem war auch noch Brunnthal mit im Boot, doch dann stimmte der dortige Gemeinderat für den Ausstieg. Dennoch könne das Projekt weiter wirtschaftlich betrieben werden, antwortete Robert Sing auf eine im Chat gestellte Bürgerfrage. Der Leiter der Ingenieurbüros Sing, das die Arge berät, räumte aber ein, dass durch den Ausstieg Brunnthals aus dem jetzt noch fast 20 Millionen Euro schweren Projekt die spezifischen Kosten je Windrad steigen. Für die Sauerlacher Anlage rechnet Bogner mit circa sechs Millionen Euro. Über die Bürgerbeteiligung wolle man ein Drittel davon einsammeln; im Gegenzug würden die Bürger prozentual am Gewinn beteiligt. Wer garantiere, dass nach den drei Windrädern nicht noch weitere folgen, wollte ein Bürger im Chat wissen. "Das garantiert der Sauerlacher Gemeinderat", antwortete Bogner. Sie erinnerte an Pläne von Investoren, die den Hofoldinger Forst 2011 "mit zehn bis zwölf Windrädern vollknallen wollten". Dies sei damals der Anlass für die Gemeinden gewesen, beim Thema Windkraft aktiv zu werden - "weil wir auf unseren Flächen selbst planen wollten", sagte Bogner. Sie betonte: "Keine Gemeinde plant zurzeit mehr als eine Anlage." Zum Zeitplan sagte Sing, dass nun die Gemeinderäte der Arge-Kommunen über die Fortführung des Projekts abstimmen werden. Bei einem Plazet stünden danach die Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung sowie die Erstellung von Zweitgutachten an. Zudem müssten die Gemeinden eine Gesellschaftsform für die Bürgerbeteiligung wählen, ehe "frühestens 2022" eine Genehmigung für Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst ergehen könnte. stä

Beim Ausblick auf anstehenden Feierlichkeiten in der Gemeinde ging es dann aber wieder um unerquickliche Dinge. Aufgrund der Pandemie werde das St.-Anna-Fest heuer nicht in gewohnter Form stattfinden, sagte Bogner. Einzig einen Gottesdienst mit den üblichen Corona-Regeln könnte es geben.