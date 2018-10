18. Oktober 2018, 22:13 Uhr Sauerlach Ein Geschenk schafft vollendete Tatsachen

Während sich die Eichenhauser vergeblich gegen die Zusammenlegung mit dem übermächtigen Sauerlach wehrten, fügten sich die Argeter in ihr Schicksal - und regelten vorher noch ein paar Dinge in ihrem Sinne

Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Die Anekdote vom Sauerlacher Schildbürgerstreich, der in Arget und Eichenhausen für so viel Entrüstung gesorgt hat, darf natürlich nicht fehlen bei diesem Zeitzeugenabend: 1982 sei es gewesen, erzählt Gemeinde-Geschäftsleiter Robert Maier. Vor 40 Jahren kam er ins Rathaus, also kurz vor dem Vollzug der Gemeindegebietsreform von 1978, bei der die zuvor eigenständigen Kommunen Sauerlach, Arget und Eichenhausen sowie der Ortsteil Lanzenhaar zur Gemeinde Sauerlach zusammengefasst wurden. Infolgedessen habe man im Rathaus allerhand zu tun gehabt, sagt Maier, "und gar nicht an die Ortsschilder gedacht".

Dass diese in den Ortsteilen ja noch erneuert werden müssten, darauf sei man erst 1982 bei einer Verkehrsschau aufmerksam gemacht worden. Also besorgte die Gemeinde neue Schilder und stellte sie auf. "Mit der Reaktion der Bürger haben wir damals gar nicht gerechnet", erzählt Maier.

Doch die war heftig - und das nicht zu unrecht. Denn auf den Schildern prangte an oberster Stelle nicht etwa der Name des Ortsteils, sondern der Einheitsschriftzug Sauerlach. Und das führte zu wütenden Anrufen im Rathaus und spontanen Protestaktionen, bei denen Schilder überklebt oder umgedreht wurden. Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss korrigierte die Kommune ihren Lapsus noch binnen einer Woche. Seither prangt am Eingang von Arget und Eichenhausen wieder der Name des Ortsteils in großen Lettern auf dem Schild. Erst darunter und viel kleiner wird erwähnt, dass man sich hier in der Gemeinde Sauerlach befindet (und im Kreis München).

Eine Ausstellung im Sauerlacher Rathaus erinnert derzeit an die Eingemeindung von Arget und Eichenhausen. (Foto: Angelika Bardehle)

Die Erinnerung an jenen Schildbürgerstreich löst große Heiterkeit im Sitzungssaal des Rathauses aus. Anlässlich von 40 Jahren Gebietsreform hat die Gemeinde eine Ausstellung unter dem Titel "Vernunftehe oder Liebesheirat?" erarbeitet, die derzeit im Rathaus zu sehen ist. Und sie hat zum Zeitzeugenabend geladen, zu dem etwa 20 Bürger erschienen sind. Dem geschätzten Alter nach haben sie alle die politisch turbulenten Jahre vor 1978 miterlebt. Daran mitgewirkt haben acht Männer, die neben Bürgermeisterin Barbara Bogner in einer Reihe sitzen. Mit dabei sind neben Maier und Ortschronist Helmut Berthold auch Oskar Zimmermann, Walter Gigl und Otto Löffler für Arget, Josef Portenlänger für Eichenhausen sowie Gerald Bretfeld und Hartmut Heßler für Sauerlach - alles langjährige Gemeinderäte oder ehemalige Bürgermeister. Angesichts der schieren Zahl der Zeitzeugen fällt es Bogner an diesem Abend nicht leicht, einem roten Faden zu folgen - schließlich muss allzu oft noch diese oder jene Anekdote erzählt werden. Die Besucher stört das aber nicht: Sie haben ihre helle Freude, gemeinsam mit den rüstigen Politrentnern in Erinnerungen zu schwelgen.

Wobei diese beim Thema Gemeindegebietsreform zumindest in Eichenhausen kaum positiv sind, wie Josef Portenlänger einräumt. "Wir waren nicht begeistert und haben nicht Juhu geschrien", erinnert sich der einstige Zweite Bürgermeister an die Stimmung im Ort, als dieser dem Nachbarn Sauerlach zugeschlagen werden sollte. "Wir waren eine Landgemeinde, wo fast nur Bauern gewohnt haben", sagt Portenlänger. "Das hat einfach nicht gepasst." Viel lieber wäre Eichenhausen zu einer Großgemeinde mit Endlhausen und Oberbiberg zusammengegangen - bei einer Abstimmung 1975 votierte die überwältigende Mehrheit für eine solche Lösung. Doch das half wenig, denn aus Sicht der Regierung von Oberbayern bestanden "keine ausreichenden Gründe, die Landkreisgrenze in diesem Bereich zu ändern", wie es in einem Schreiben an den damaligen Bürgermeister Paul Öckler hieß.

Auch Josef Portenlänger erinnert sich noch genau, wie der Prozess der Eingemeindung von Arget und Eichenhausen ablief. (Foto: Angelika Bardehle)

Und so verschwand der Gemeindename Eichenhausen am 1. Mai 1978 aus dem offiziellen Gebrauch - ebenso wie der der Gemeinde Arget. Dort hatte man sich schon früher mit diesem Schicksal abgefunden. "Man hat zwar diskutiert", erzählt Walter Gigl, einst Gemeinderatsmitglied in Arget und später Sauerlacher Bürgermeister. "Aber jedem Argeter, der vernünftig überlegt hat, war klar, dass wir zu Sauerlach kommen." Schließlich waren die Orte bereits im Zuge der Landkreisreform 1972 vom Landkreis Wolfratshausen in den Landkreis München gewechselt - sehr zum Unmut vieler Einheimischer, die nicht nur ihrem Autokennzeichen hinterher trauerten. Diese Umpflanzung sei der Vorbote der Eingemeindung gewesen, sagt Gigl. Und so sei man in Arget in den Jahren vor 1978 zuvorderst damit beschäftigt gewesen, noch möglichst viel in Eigenregie anzustoßen und durchzuziehen.

Unter anderem wurde dem SV Arget das bis dato im Gemeindebesitz befindliche Sportgelände übereignet. Ob man nicht daran gedacht habe, dass die Gemeinde keine Grundstücke verschenken darf?, fragt Bogner. Worauf Walter Gigl lachend erwidert: "Solche Fragen gab's früher nicht." Zwar habe Landrat Joachim Gillessen bei der Bürgerversammlung Bürgermeister Josef Kalhofer mitgeteilt, "dass das nicht ganz sauber war", erzählt Gigl. "Aber damit war's ausgesprochen, und die Sache erledigt."

Hat alles fest im Blick: Zeitzeuge Walter Gigl. (Foto: Angelika Bardehle)

Dass es früher eben anders zuging als heute - das erfahren die Besucher nicht nur bei diesem Thema. Eines freilich habe sich kaum verändert, sagt Barbara Bogner, obgleich die Vorzeichen inzwischen andere seien. Doch so, wie die Argeter und Eichenhauser seinerzeit fürchteten, ihre Selbständigkeit könnte als Anhängsel des ungleich größeren Sauerlachs verloren gehen, geht es laut Bogner inzwischen der ganzen Gemeinde. "Genauso fühlen wir uns heute", sagt die Bürgermeisterin, "weil inzwischen die Stadt München hier so rausdrückt."

Die Ausstellung "Vernunftehe oder Liebesheirat? - 40 Jahre Gemeindegebietsreform" ist noch bis zum 26. Oktober während der Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen. Für Gruppen bietet Archivarin Brigitte Meyer Führungen an. Termine können unter Telefon 089/664618 oder Brigitte.Meyer@sauerlach.bayern.de vereinbart werden.