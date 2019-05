31. Mai 2019, 21:55 Uhr Sauerlach Diskussion zum Verkehr

Wie kann Verkehr so gestaltet werden, dass alle bequem und klimafreundlich an ihr Ziel kommen? Das diskutiert der Referent Markus Büchler nach seinem Vortrag mit den Zuhörern am Montag, 3. Juni, von 19.30 Uhr an in der VHS Sauerlach. Der Grüne ist Mitglied des Bayerischen Landtags und Sprecher für Mobilität im Kreistag München. Der Eintritt kostet sieben Euro, eine Anmeldung ist erwünscht.