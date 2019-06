16. Juni 2019, 21:45 Uhr Sauerlach Die Folgen des Volksbegehrens

Was sind die Auswirkungen des erfolgreichen Volksbegehrens "Rettet die Bienen"? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch, 26. Juni, von 19.30 Uhr an die Agenda 21 Sauerlach im Hotel Neuwirt in der Bahnhofstraße 13. Als Referent wird dann Eric Imm, Geschäftsführer der Wieland-Stiftung Bayern aus erster Hand über die Verhandlungen des runden Tisches unter Leitung des ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück (CSU) berichten, der nach dem Volksbegehren von Ministerpräsident Markus Söder ins Leben gerufen worden war. Imm hat als Mitarbeiter im Fachausschuss "offenLand" (Landwirtschaft) an den Gesprächen am runden Tisch teilgenommen.