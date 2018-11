1. November 2018, 21:45 Uhr Sauerlach Die Amish in Bayern

Die Amish People genießen als exotische Minderheit in den USA einen hohen Bekanntheitsgrad. Schon weniger wahrgenommen werden die europäischen Wurzeln dieser Glaubensgemeinschaft. Sie leben streng im Sinne der Bergpredigt und stehen dem technischen Fortschritt sehr rückschrittlich gegenüber. Im VHS-Haus in Sauerlach hält Herbert Holly am Montag, 12. November, einen Vortrag über das Wirken der Amischen Mennoniten in Bayern sowie nach Konflikten mit der Obrigkeit ihre Auswanderungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Der Vortrag dauert von 19.30 bis 21 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht (08104/66 80 95), es gibt auch Karten an der Abendkasse.