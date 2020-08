Von Michael Morosow, Sauerlach

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, heißt es im alten Testament. Übertragen auf das Vorhaben der "Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst" (ARGE) kann das Bibelzitat für die Sorge der Planer stehen, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden steigt gegen den befürchteten Eingriff in die Natur. Artenschutz, Schattenwurf, Landschaftsbild, Lärm, Infraschall und Nachtbefeuerung lauten dabei die Schlagworte. Eine abschließende Entscheidung, ob im Hofoldinger Forst vier Windräder platziert werden sollen, ist bisher nicht gefallen. Noch steht unter anderem das Ergebnis des Windertragsgutachtens aus. Um die Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Planungsstand zu informieren, und wohl auch, um ihnen die Ängste zu nehmen, veranstaltet die Energieagentur Ebersberg-München in den nächsten Wochen im Auftrag der ARGE vier Online-Bürgerdialoge in Sauerlach, Brunnthal, Otterfing und Aying, bei denen die Projektbeteiligten und Experten die aktuellen Erkenntnisse zum Windenergieprojekt im Hofoldinger Forst vorstellen wollen. In allen vier Veranstaltungen würden die gleichen Informationen vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Energieagentur, die Aufteilung diene lediglich der besseren Durchführbarkeit angesichts des zu erwartenden Interesses seitens der Bevölkerung.

Auftakt der Bürgerdialog-Serie ist am Montag, 14. September, für die Sauerlacher Bürgerinnen und Bürger. Es folgen Brunnthal am Dienstag, 22. September, Otterfing am Montag, 28. September, und Aying am Mittwoch, 30. September. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Um ein Windenergie-Projekt möglichst raumverträglich und unter Wahrung der Interessen der einheimischen Bevölkerung zu prüfen, hatten sich bereits 2013 die vier Gemeinden Aying, Brunnthal, Sauerlach und Otterfing zu einer interkommunalen Zusammenarbeit entschlossen und eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. 2016 traten auch die Landkreise München und Miesbach bei. Nach einer ersten Einschätzung der ARGE könnte auf vier Standorten nahe der Autobahn jeweils eine Windanlage errichtet werden. Die erforderlichen Eingriffe in die Natur ließen sich auf ein Minimum reduzieren. Weitere Infos unter arge@windenergie-hofoldinger-forst.de oder auf der Homepage unter www.windenergie-hofolding-forst.de/buergerdialog4.