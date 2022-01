Der Ausbau des Glasfasernetzes in Sauerlach könnte einen großen Schritt vorankommen, wenn sich genügend Haushalte zur Kooperation mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser bereitfinden. Das Unternehmen will privatwirtschaftlich den Anschluss angehen und startet dazu eine Aktion zur Nachfragebündelung in den Ortsteilen Sauerlach, Lanzenhaar und Walchstatt. Sollten dort mindestens 33 Prozent der Haushalte die Firma mit dem Ausbau des Netzes beauftragen, soll das auch so geschehen. Die Aktion läuft von Mittwoch, 19. Januar, bis 23. März. Von 19. März an wird das Unternehmen mit einem Servicebüro im Rathaus ansprechbar sein. Die Gemeinde hat mit der Deutschen Glasfaser einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Das Unternehmen sagt zu, dass bei Vertragsabschluss die Baukosten für den Glasfaseranschluss ins Haus übernommen werden. Die Gemeinde müsse nicht investieren. Für Vereine gibt es laut Mitteilung eine Aktion, "bei der die Vereinskasse gefüllt und gleichzeitig der Glasfaserausbau unterstützt werden kann". Das Servicebüro im Rathaus, Bahnhofstraße 1, wird im genannten Zeitraum am Montag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr besetzt sein. Ausführlich wird bei einem Online-Infoabend am Mittwoch, 19. Januar, 19 Uhr, über das Projekt informiert. Der Link lautet: https://deutscheglasfaser.zoom.us/j/95760543179