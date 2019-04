3. April 2019, 22:12 Uhr Sauerlach Der Postanger bleibt autofrei

Gemeinderäte lehnen provisorischen Parkplatz erneut ab

Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Ein provisorischer Parkplatz auf dem zentralen Postanger, wo der Maibaum steht? Diesen Plan eines Investors, der neben dem Hotel Sauerlacher Post gerade Geschosswohnungen baut, hat der Gemeinderat nun zum zweiten Mal durchfallen lassen. Bereits 2017 hatte das Gremium einen Antrag auf die Schaffung von 50 Parkplätzen auf der Grünfläche abgelehnt. Zwei Jahre später fragte der Projektsteuerer des Bauvorhabens "Wohnen am Posthof", die Borgert Immobilien GmbH, erneut im Rathaus an, ob während der Bauzeit 25 Parkplätze auf einem Teil des Postangers errichtet werden könnten. Doch nach längerer Debatte erteilte der Gemeinderat dem Ansinnen mit knapper Mehrheit eine Absage.

Dabei hatte der Besitzer des Hotels in einem Telefonat eindringlich für eine solche Lösung geworben, wie Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) berichtete. "Die brauchen dringendst Parkplätze in der direkten Umgebung." Diese sind derzeit noch auf dem Nebengrundstück vorhanden, werden aber bald wegfallen, wenn das dortige Bauprojekt fortschreitet. Laut der Webseite der Borgert Immobilien GmbH sieht das Vorhaben "Wohnen am Posthof" die Errichtung von 28 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen vor. Der Bau laufe seit September; die Fertigstellung solle binnen zwei Jahren erfolgen. Dann wird an der Stelle eine neue zweigeschossige Tiefgarage zur Verfügung stehen, unter anderem auch für Hotelgäste. Um den Wegfall der Stellplätze während der Bauzeit aufzufangen, hatte der Investor ursprünglich geplant, unterirdische Parkplätze auf dem Gelände auszugraben. Doch laut Götz von Borries (UBV) fand er keine Baufirma, die dies gemacht hätte. "Deshalb war er gezwungen, von seinem Versprechen zurückzutreten, dass er keine zusätzlichen Parkplätze braucht."

Mitte März bat die Borgert Immobilien GmbH daher, 25 Parkplätze für die Dauer von circa 18 Monaten auf dem westlichen Teil des Postangers errichten zu dürfen. Als Pachtzins an die Gemeinde schlug der Antragsteller 18 000 Euro vor, was Josef Ücker (CSU) jedoch zu gering erschien. Er plädierte für eine Miete von 50 000 Euro. "Da geht's um solche Summen, der kann sich das leicht leisten", befand Ücker. Derweil lehnte Alexander Rickert (SPD) einen Parkplatz auf dem Postanger ab - vor allem wegen der Lärmbelästigung für die Anwohner durch Hotelgäste. Und Axel Horn (Grüne) bemängelte, dass keinerlei Pläne für den provisorischen Parkplatz vorlägen: "Wie sollen wir das jetzt entscheiden?"

Nach mehreren Anläufen formulierte die Bürgermeisterin einen Beschlussvorschlag, in dem sowohl eine Miete von 50 000 Euro als auch ein Rückbau des Parkplatzes bis spätestens März 2022 festgesetzt wurden. Allein die Mühe war umsonst: Der Gemeinderat lehnte den Vorschlag mit neun zu sieben Stimmen ab. Nun wird das Hotel wohl auf Parkplätze im Gewerbegebiet am Ortsrand ausweichen und einen Shuttle-Service anbieten müssen. Dazu meinte Alexander Rickert: "Da draußen sind die Autos viel besser aufgehoben."