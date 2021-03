Bei dem verheerenden Brand im Alten Rathaus in Sauerlach ist Mitte Januar ein Mensch getötet und ein Großteil der Materialien des Chors "TonArt Sauerlach-Holzkirchen" zerstört worden. Außer zahlreichen Noten, die nicht mehr zu gebrauchen sind, wurde auch das Klavier durch Schutt und Löschwasser gravierend in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht exakt beziffert. Nun leistete die Volksbank Raiffeisenbank München Land Hilfe. Bei einem Besuch in der Hauptstelle des Geldinstituts nahmen die Vorsitzende des Vereins, Cornelia Klefehn, und Schriftführerin Inge Bongart eine Spende in Höhe von 2000 Euro von Bankvorstand Andreas Müller entgegen.

Von dem Geld sollen das Klavier überholt und zerstörte Noten neu angeschafft werden. Ist dann noch etwas übrig, fließt der Betrag in die Vereinskasse, denn das geplante Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen fiel im vergangenen Jahr wegen der Pandemie aus. Der Chor "TonArt Sauerlach-Holzkirchen" wurde 1980 als "Singkreis Sauerlach" gegründet. Seit mehr als 40 Jahren tritt der Verein in der Region auf. Aktuell leitet den Chor der US-Amerikaner Clayton B. Bowman.