Die Entscheidung darüber, ob im Hofoldinger Forst Windräder entstehen werden, wird erst nach einer artenschutzrechtlichen Untersuchung und einer Wirtschaftlichkeitsprüfung getroffen werden. Wenn diese dem Vorhaben nicht entgegen stehen, besteht für die Bürger der in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Gemeinden Aying, Brunnthal, Otterfing und Sauerlach die Möglichkeit, in dieses Projekt zu investieren. Die Sauerlacher werden am Montag, 14. September, in einem Online-Bürgerdialog über Details informiert. Die Veranstaltung dauert von 19 bis 21 Uhr. Die vier Windräder mit Nabenhöhen von circa 160 Metern sollen je vier Megawatt regenerativen Strom generieren und mehr als 8000 Haushalte versorgen.