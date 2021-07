Eine Gruppe Sauerlacher Bürger hat sich zusammengetan, um am vergangenen Samstag mit bunt gemalten Plakaten vor der Mehrzweckhalle ein Zeichen für mehr Einsatz bei der Energiewende gesetzt. Zu dem Zeitpunkt tagte der Gemeinderat in der Halle. Dies geschah in Zusammenhang mit einem Antrag, die der Arbeitskreis für Energie und Mobilität der Agenda 21 dem Gemeinderat vorgelegt hat. Dabei geht es darum, den Ausbau der Photovoltaik auf Freiflächen zu forcieren.

Der Antrag hat laut Mitteilung der Agenda zum Ziel, dass die Gemeinde ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, in Zukunft Photovoltaik-Vorhaben auf Flächen, die nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) förderfähig sind, bei den erforderlichen Genehmigungsverfahren zu unterstützen. Diese Flächen lägen im Wesentlichen bis zu 200 Meter links und rechts neben den S-Bahngleisen und würden nicht mehr als 2,3 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in der Gemeinde Sauerlach ausmachen. Die Zustimmung wäre laut Agenda ein wichtiges Signal an die Grundstückseigentümer und Pächter, dass solche Projektideen und damit ihre Beiträge zu Klima- und Umweltschutz auf das Wohlwollen der Gemeinde stoßen würden. PV-Anlagen auf Freiflächen könnten zudem laut Bayerischer Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Und natürlich profitieren die Eigentümer der Flächen.