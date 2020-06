Der Gemeinderat hat Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) die Bezüge gekürzt - doch das dürfte die Rathauschefin verkraften. So erhält sie neben ihrem Gehalt künftig eine Dienstaufwandsentschädigung von monatlich 720 statt bislang 723,19 Euro. Das hat der Gemeinderat einstimmig in öffentlicher Sitzung beschlossen - anders als in anderen Landkreis-Gemeinden wie Taufkirchen, wo nicht-öffentlich über die Dienstaufwandsentschädigungen der Bürgermeister entschieden wird. Das Gremium orientierte sich an einem Rahmensatz aus dem Gesetz über kommunale Wahlbeamte, der bei der Rathauschefin einer Kommune der Größe Sauerlachs zwischen 242,91 und 798,47 Euro liegt.