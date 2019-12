Die Gemeinde Sauerlach spielt mit dem Gedanken, die Nahwärmeversorgung durch die Zukunfts-Energie Sauerlach (ZES) im großen Stil auszubauen. Aktuell beliefert das kommunale Biomasse-Heizkraftwerk rund 600 Kunden - vom Einfamilienhaus bis zum Gewerbeobjekt. Nun gibt es Überlegungen, wonach das Nahwärmenetz im Hauptort Sauerlach derart ausgebaut werden soll, dass dort alle Gebäude versorgt werden können.

Für eine solche Investition, die geschätzte zehn Millionen Euro kosten würde, warb Peter Weitz in seinem Vortrag im Gemeinderat. Der Professor von der Technischen Hochschule Ingolstadt, der seit 20 Jahren in Sauerlach lebt, kündigte an, demnächst einen entsprechenden Antrag im Rathaus und ein Konzept für die Finanzierung einzureichen.

Er selbst sei seit sieben Jahren ZES-Kunde und "absolut zufrieden", sagte Weitz den Gemeinderäten. Ob er bei Heizkosten von 2000 bis 2500 Euro im Jahr etwas einspare im Vergleich zu anderen Energieträgern, wisse er nicht. "Aber ehrlich gesagt ist es mir lieber, das Geld der ZES zu überweisen als irgendwelchen Ölscheichs in wilden Ländern, wo man nicht weiß, was mit dem Geld passiert." Doch dies sei nur ein Grund, der für den Netzausbau spreche, sagte der fünffache Familienvater. Viel wichtiger sei der Umweltaspekt und die damit einhergehende CO₂-Einsparung.

Weitz zufolge wird im Zuge der Energiewende viel über Strom und Verkehr gesprochen. Doch 50 Prozent des deutschlandweiten Energieverbrauchs entfielen auf Wärme - wovon wiederum fast die Hälfte im Haushalt anfalle, also für Heizung und Warmwasser.

Erdöl liegt ganz vorne

Deutschlandweit stamme die hierfür benötigte Energie zu rund 50 Prozent aus Erdgas. In Sauerlach dagegen liege Erdöl mit 43,5 Prozent vorne - "und das ist definitiv der schlechteste Träger", kritisierte Weitz. Hier biete die Nahwärme der ZES großes Potenzial, zumal der Ausbau im Verhältnis zur erzielten CO₂-Einsparung günstiger sei als etwa bei Fotovoltaik, betonte der Professor. Wobei ihm durchaus bewusst sei, dass die Gemeinde nicht mal eben zehn Millionen Euro für den Netzausbau locker mache könne, sondern diesen über Kredite finanzieren müsse. Doch hierfür sei der jetzige Zeitpunkt angesichts der historisch niedrigen Zinsen ideal, warb Weitz.

Mit seinen Worte renne er im Gemeinderat offene Türen ein, sagte Markus Hoffmann (CSU) nach dem Vortrag. Auf Rückfrage, inwieweit die ZES überhaupt genug Energie liefern könne, erklärte deren Geschäftsführer Rudolf Schilcher, dass eine Erweiterung der Kapazitäten ohnehin geplant sei.

Dafür müsse man aber wissen, ob die Gemeinde einen solchen XXL-Ausbau anvisiere. Aktuell verfügt die ZES über ein 27 Kilometer langes Leitungsnetz mit einer Gesamtanschlussleistung von 17 Megawatt. Weitz zufolge sind bisher rund zehn Millionen Euro "in die Straßen verbaut worden". Im Fall eines Vollausbaus im Kernort müsse man noch mal mit dieser Summe rechnen, so die "grobe Schätzung". Ob die Kommune das will, darüber muss nun der Gemeinderat diskutieren.