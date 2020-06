"Wir sind wieder da!", frohlocken die Verantwortlichen der Volkshochschule Sauerlach. Am kommenden Montag, 29. Juni, öffnen nach langer coronabedingter Pause wieder die Geschäftsstelle und die Kursräume, rechtzeitig für die Kurse im Sommersemester. Die Teilnehmer erwarte eine Mischung aus Präsenzkursen outdoor und indoor sowie Online-Kurse - alles unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sauerlacher VHS. Eine Anmeldung ist entweder über die Webseite unter www.vhs-sauerlach.de möglich oder per E-Mail unter info@vhs-sauerlach.de sowie telefonisch unter 08104/668095.