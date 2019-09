Am "Tag des offenen Denkmals" öffnet auch das Sauerlacher Heimatmuseum seine Pforten. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte am Sonntag, 8. September, bei freiem Eintritt unter anderem die Sonderausstellung "Geburt, Taufe, Kommunion" in der Holzkirchner Straße 22 besuchen, es finden an diesem Tag Führungen statt, der Spinn- und Webstuhl wird in Betrieb sein und auch die neue Wirtsstube im ersten Stock kann besichtigt werden. Um 10.21 fährt der erste MVV-Bus am S-Bahnhof zum Heimatmuseum ab, in der Folge dann stündlich.