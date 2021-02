Barockmusik, virtuose, romantische Klaviermusik, Jazzstandards, Schlagzeugduo - das Benefizkonzert, das die Lehrer der Musikschule Sauerlach-Brunnthal an diesem Samstag, 27. Februar, geben, wartet mit beeindruckender Vielfalt auf. Wer den abwechslungsreichen Klängen lauschen will, kann dies von 18 Uhr an via Livestream tun. Tickets kosten zehn Euro und sind über die Homepage der Musikschule (www.musikschule-sauerlach-brunnthal.de) zu erwerben. Die Lehrer wollen den Erlös für die Wiederbeschaffung notwendiger Instrumente verwenden. Hintergrund: Beim Brand des alten Sauerlacher Rathauses im Januar wurden unter anderem die beiden größten Unterrichtsräume der Musikschule, das Inventar und viele Instrumente zerstört.