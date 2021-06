Weil er beim Überholen nicht genügend Abstand hielt, hat ein Autofahrer am Mittwochabend in Sauerlach einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter zu Fall gebracht. Mit dem Außenspiegel seines Autos touchierte der 60-Jährige den jungen Mann auf der Robert-Bosch-Straße im Sauerlacher Gewerbegebiet. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Am Scooter entstand nur geringer Schaden, das Auto blieb unbeschädigt.