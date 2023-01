So elegant saßen "Tscharlie" und seine Kumpels nicht im Sattel, als sie in Cowboy-Montur durchs Münchner Siegestor ritten. Die im Jahr 1974 gedrehte Szene aus der Serie "Münchner Gschichten" ist Kult. Und sie gehört zu den Bildern, die man vor Augen hat, wenn man an den Schauspieler Günther Maria Halmer denkt, der als Tscharlie berühmt wurde und am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feierte. Am Freitag fand in Sauerlach wieder der Drei-Königs-Umritt statt, bei dem auch ohne Siegestor vor prächtiger Kulisse und strahlendblauem Himmel viele herausgeputzte Reiter mit ihren schmucken Pferden unterwegs waren . 77 Pferde zogen an Prälat Walter Wakenhut vorbei, der auf der Treppe von St. Michael stehend den Tieren und ihren Besitzern den Segen erteilte. Die Sternsinger wurden gesichtet und auch Bürgermeisterin Barbara Bogner genoss das Ereignis, das wegen Corona zuletzt hatte ausfallen müssen. Die Trachtler verköstigten die Besucher vorm Trachtenheim mit Bier und Würsten. Das hätte auch Cowboys behagt.