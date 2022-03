Der Mann erleidet anscheinend am Steuer einen Anfall von Unterzuckerung.

Weil er möglicherweise einen Anfall von Unterzuckerung hatte, hat ein 70-jähriger Autofahrer am Dienstag zwischen Altkirchen und Sauerlach einen Unfall verursacht. Der Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verlor nach Angaben der Polizei am Morgen auf der Staatsstraße 2070 die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er erlitt leichte Schürfwunden sowie Prellungen und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Im Anschluss brachte ihn der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Ob der Mann unter Diabetes leidet, ist nicht bestätigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Weil die Straße für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt werden musste, kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.