28. Juni 2019, 21:59 Uhr Sauerlach Abbilder der Realität

Im Alltäglichen das Besondere sehen, die ästhetische Qualität des Normalen zeigen, aber auch spezielle Momente in ihrem Zauber festzuhalten - der Fotograf Claus Schunk hat diese Qualitäten in knapp 30 Jahren, die er nun für die Landkreisausgabe der SZ arbeitet, immer wieder aufs Neue entwickelt. Im Heimatmuseum Arget hat er einige seiner schönsten Fotografien in einer Ausstellung versammelt, er selbst nennt sie "Abbilder der Realität". Wer sie sehen will, hat dazu noch an diesem Sonntag, 30. Juni, die Gelegenheit. Die Finissage ist von 13 bis 17 Uhr.