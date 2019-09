Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen hat sich ein 84-Jähriger auf der Münchner Straße in Sauerlach am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 17 Uhr war der Autofahrer in Richtung Sauerlach unterwegs und driftete aus bisher noch unbekannten Gründen auf die linke Fahrspur. Dabei kollidierte er mit dem Lastwagen eines 49-jährigen Fahrers, der noch versucht hatte, mit einer Notbremsung Schlimmeres zu verhindern. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der 84-Jährige musste aufgrund seiner schweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 110 000 Euro. Die Münchner Straße war für einige Zeit komplett gesperrt.